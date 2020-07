Helikopter Defensie neergestort bij Aruba: twee doden

Het gaat om vlieger, luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Christine Martens (34) en de 33-jarige tactische coördinator, luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Erwin Warnies. Erwin laat een partner achter en een dochter van 2 jaar. „De nabestaanden hebben dit verschrikkelijke bericht nog niet zo lang geleden gekregen, het is daarom dat we u dit nu pas kunnen melden”, aldus Bauer.

Nadat de bemanningsleden uit de helikopter zijn gehaald, is meteen eerste hulp toegediend en is nog geprobeerd te reanimeren, helaas nog zonder resultaat. De andere twee leden van de crew hebben geen ernstig fysiek letsel.

Zwarte doos

De toedracht van het voorval is nog onbekend. „Op dit moment wordt geprobeerd om de flight recorder, de zwarte doos veilig te stellen om te kunnen bepalen wat er precies is gebeurd. Harde wind,, de hoge golven, een sterke stroming en de duisternis maken dit echter niet makkelijk. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen. Dat zijn we aan onze militairen en hun dierbaren verplicht”, zegt Bauer.

„In elk geval hebben we besloten de Nederlandse NH90-vloot aan de grond te houden. De IVD gaat onderzoek doen.”

Er is een condoleance-register geopend.