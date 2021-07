Doodstil krijgt eigen tune: ’Het zal nooit meer stil zijn in ons dorp’

Het geluid van Doodstil is op initiatief van Alexander De Kleermaeker van audiobureau Big Orange in een tune gegoten. Jos Jansen, componist en eigenaar van Big Orange, maakte de tune. De eigen ’sound’ wordt woensdag gelanceerd door voormalig RTV Noord-coryfee Jaap Nienhuis.

Villa Barmerhoek in Doodstil. Het Groninger Landschap heeft het monument in beheer. Ⓒ Kees van de Veen

De circa honderd bewoners van het Groningse dorp werkten hartstochtelijk mee met de productie. „Het klonk als een ingewikkeld project en gezien de naam Doodstil als een vrijwel onuitvoerbare opgave”, licht voorzitter Goos Gosling Slotegraaf van de Vereniging Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen Doodstil in een persbericht toe.

„Maar na uitvoerig overleg en in nauwe samenwerking met de buurtvereniging Doodstil Springlevend is het Big Orange gelukt om ons geliefde dorp in muziek samen te vatten. We herkennen ons er écht in.”

’Nooit meer stil in Doodstil’

Ook Jansen spreekt van een bijzondere klus. „Hoe klinkt iets waarvan de naam verwijst naar stilte? Er lag een mooie uitdaging om het dorp Doodstil een eigen geluid te geven. De geschiedenis, essentie en de waarden die in het dorp leven hebben me geïnspireerd een soundtrack en sound logo te schrijven. Nu het dorpje zijn eigen geluid heeft, zal het nooit meer stil zijn in Doodstil!”

Het geluid van Doodstil wordt woensdag om 13.30 uur gelanceerd tijdens een receptie in het dorp - met fanfare - ’bij de niet te missen brug in Doodstil’ over het Boterdiep.