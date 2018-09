Clinton treurt om dood Nederlandse in Nairobi

Yavuz kwam om bij de aanslag op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De Nederlandse ontmoette onlangs Bill Clinton. Ze werkte voor een onderdeel van de Clinton Foundation. Op foto's van de ontmoeting met Clinton is te zien dat de 33-jarige Nederlandse hoogzwanger was.

„Elif wijdde haar leven aan het helpen van anderen”, staat in de verklaring te lezen. „We waren verheugd haar onlangs te verwelkomen als medewerker van ons onderzoeksbureau in Tanzania. Ze was briljant, toegewijd en zeer gewaardeerd door haar collega's.”