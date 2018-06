'Iran moet zorg over kernwapens wegnemen'

Iran moet de internationale bezorgdheid over kernwapens in het land snel wegnemen en internationale waarnemers toegang verlenen tot het kernprogramma. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft daar maandag in New York bij zijn Iraanse collega, Javad Zarif, op aangedrongen. Timmermans sprak zijn Iraanse ambtgenoot bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die deze week in New York wordt gehouden.