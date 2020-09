Tien coronapatiënten erbij op ic

Het totaal aantal besmette patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen bedraagt 353.

„Het aantal opgenomen patiënten blijft stijgen. We verwachten in de komende week een verdere groei, volgend op de nadrukkelijke toename in de afgelopen week van het aantal nieuwe besmettingen”, aldus de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers. In de drukste regio’s gaat de spreiding van patiënten volgens hem ook in het weekend door.