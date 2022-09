Protesten in Iran na dood van vrouw (22) die werd opgepakt wegens ’ongepaste’ hoofddoek

De afgelopen maanden hebben Iraanse mensenrechtenactivisten vrouwen opgeroepen hun hijab (sluier) af te doen in de openbare ruimte, een overtreding van de islamitische kledingvoorschriften. Dergelijk „immoreel gedrag” kan tot een hardhandige arrestatie leiden, waarvan voorbeelden zijn te zien op sociale media.

De politie liet weten dat Amini een hartaanval had gehad nadat ze naar het politiebureau was gebracht om haar te ’overtuigen’ en ontkende beschuldigingen dat ze was geslagen. Volgens haar familieleden leed ze niet aan een hartaandoening.

Demonstranten verzamelen zich zaterdag voor het ziekenhuis waar Amini werd behandeld. Ook hebben honderden mensen zich in haar geboorteplaats Saqqez verzameld. De hervormingsgezinde politicus Mahmoud Sadeghi riep de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, op Twitter op zich uit te spreken over de zaak, aangezien hij de moord op George Floyd door de Amerikaanse politie in 2020 aan de kaak had gesteld. Op sociale media werden video’s gepost waarin demonstranten ’Dood aan de dictator (Khamenei)’ scandeerden terwijl chauffeurs de protesten op een plein in Teheran steunden met getoeter te midden van veel politie.

De Amerikaanse gezant voor Iran, Robert Malley, twitterde dat „Amini’s dood na verwondingen opgelopen in hechtenis voor een ’ongepaste’ hijab verschrikkelijk is. Degenen die verantwoordelijk zijn voor haar dood moeten verantwoordelijk worden gehouden.” Amnesty International zei in een reactie dat beschuldigingen van marteling en andere vormen van mishandeling in hechtenis, strafrechtelijk moeten worden onderzocht en de verantwoordelijke agenten en functionarissen voor de rechter moeten verschijnen.

Verplichting

Sinds de revolutie in 1979 zijn vrouwen volgens de Iraanse sharia verplicht hun haar te bedekken en lange, loszittende kleding te dragen. Overtreders kunnen rekenen op een publieke berisping, boetes of arrestatie. Het sjiitische regime worstelt nog altijd met handhaving van de islamitische wet; veel vrouwen dragen nauwsluitende, jassen en felgekleurde sjaals op hun hoofd waarbij veel haar te zien is.

The New York Times bericht vrijdag dat de 83-jarige ayatollah Khamenei onder observatie van artsen rust moet houden. Hij heeft vorige week alle vergaderingen en openbare optredens geannuleerd nadat hij ernstig ziek was geworden, meldt de krant op basis van bronnen. Hij zou vorige week zijn geopereerd na darmproblemen en hoge koorts, maar er inmiddels iets beter aan toe zijn.