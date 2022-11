Zware aardbeving treft westen van Java: ’Ik was bang dat er nog een zou volgen’

Op beelden van lokale televisiestations en op sociale media is te zien hoe bewoners ineengedoken naast gebouwen zitten die bijna volledig zijn verwoest. Een van hen vertelt dat hij een enorme beving voelde. De muren en het plafond van zijn kantoor raakten beschadigd. „Ik was erg geschokt en bang dat er nog een aardbeving zou komen.”

Een man staat voor de overblijfselen van zijn verwoeste huis. Ⓒ REUTERS

De gouverneur van West-Java, Ridwan Kamil, vreest dat het dodental waarschijnlijk nog zal stijgen, want reddingsteams zijn momenteel niet in staat om alle mensen te bereiken. Volgens Kamil zijn naschokken niet uitgesloten. De overheid heeft tenten voor de slachtoffers gebouwd.

Nieuwszenders toonden honderden slachtoffers die werden behandeld op de parkeerplaats van een ziekenhuis, nadat de stroom enkele uren was uitgevallen. Het betreft in de meeste gevallen botbreuken die werden opgelopen doordat mensen bekneld zaten onder het puin.

Epicentrum

De beving had een kracht van 5.6 en was voelbaar in onder meer de hoofdstad Jakarta. Kantoorpersoneel rende daar tijdens de beving uit gebouwen in het centrum en zakendistrict.

Het land van meer dan 270 miljoen inwoners wordt vaak getroffen door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami's vanwege de ligging aan de zogeheten Ring of Fire, een hoefijzervormig gebied rond de Grote Oceaan dat regelmatig aardbevingen en vulkanische activiteit veroorzaakt.

Het epicentrum van de beving lag in de stad Cianjur op West-Java, op zo’n 75 kilometer ten zuidoosten van Jakarta. Het getroffen gebied is dichtbevolkt en door de slecht gebouwde huizen extra kwetsbaar tijdens aardbevingen. Mogelijk zijn duizenden gebouwen beschadigd, waaronder een ziekenhuis en een islamitisch internaat.

Tsunami-gevaar

Er was geen kans op een tsunami. Een aardbeving met een kracht van 9.1 bij Sumatra veroorzaakte in 2004 een verwoestende tsunami die veertien landen trof en 226.000 mensen langs de kust van de Indische Oceaan doodde. Meer dan de helft van de slachtoffers viel in Indonesië.