Politie stuurt delegatie naar WK in Qatar

Het Nederlandse team zal tijdens het WK, dat over twee weken begint, de lokale politie uit Qatar ondersteunen. Het team heeft een verbindende rol tussen de lokale politie en de Nederlandse supporters, aldus de woordvoerder. „Voor supporters is het bijvoorbeeld makkelijker om Nederlandse politie aan te spreken, en wij kunnen vertalen naar de lokale politie.” Ook kan de delegatie bijvoorbeeld lastige Nederlandse supporters makkelijker herkennen. „Voor ons zijn het bekende gezichten. Wij werken de-escalerend, en dan draagt goed contact met de supporters bij aan het voorkomen van incidenten.”

Oranje komt op 21 november voor het eerst in actie op het WK. Senegal, de regerend kampioen van Afrika, is dan de tegenstander. Ecuador (25 november) en Qatar (29 november) zijn de overige opponenten van het Nederlands elftal in de poule. Per wedstrijd is er plek voor 3000 Nederlandse supporters.

Kabinet

Het kabinet gaat met een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal. Het is nog onbekend welke ministers bij welke wedstrijd van het Nederlands elftal op de tribunes zitten.