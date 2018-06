Apple: al 9 miljoen nieuwe iPhones verkocht

Een uitsplitsing tussen de twee nieuwe modellen werd niet gegeven. Van de iPhone 5 die vorig jaar op de markt kwam, werd in het eerste verkoopweekeinde een recordaantal van 5 miljoen exemplaren verkocht.

Het bedrijf liet verder weten dat de omzet in het vierde kwartaal waarschijnlijk aan de bovenkant zal uitkomen van de eerder afgegeven bandbreedte van 34 tot 37 miljard dollar. Dat geldt ook voor de brutomarge, waarvoor de prognose tussen de 36 en 37 procent lag.

Topman Tim Cook zei maandag dat inmiddels de eerste editie van de iPhones 5S is uitverkocht. Er worden volgens hem echter regelmatig nieuwe ladingen naar winkels gestuurd. De krant Wall Street Journal berichtte vorige week al dat de vraag naar de nieuwe iPhone-modellen vooral in China zo groot was, dat Apple zijn toeleveranciers had gevraagd om de productie te verhogen.

Apple meldde maandag ook dat 200 miljoen apparaten met het besturingssysteem iOS, inmiddels draaien op het nieuwe iOS7. De update werd vanaf 18 september beschikbaar. De snelheid waarmee zoveel gebruikers hun apparaten lieten overschakelen naar het nieuwe systeem maakt dit de snelst benutte systeemupdate ooit.