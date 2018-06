Cubaanse dissident Espinosa dood

Espinosa werd in april 2003 tegelijk met 74 andere dissidenten veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Amnesty International noemde hem een gewetensgevangene.

In 2004 werd Espinosa vrijgelaten omdat zijn gezondheid verslechterde. Hij leed al 20 jaar aan een leverziekte en kreeg recentelijk ook kanker.

De dissident schreef veel kritische artikelen over de Cubaanse economische politiek. In de afgelopen jaren schreef hij twee boeken over de economische situatie in Cuba. Academici beschouwden hem als een waardevolle bron, al werd zijn werk in Cuba zelf gecensureerd.