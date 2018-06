Atlus blij met overname door Sega

”Atlus heeft de afgelopen jaren continue steun en lof gehad van onze trouwe klanten. Deze recente gebeurtenissen moeten jullie verrast en bezorgd gemaakt hebben. Daarvoor biedt ik onze excuses aan,” aldus Hiraoka.

”We hebben al lange tijd een goede band met Sega. Ik geloof dat de samenwerking voor de beide bedrijven zal zijn, omdat Sega begrijpt dat we kwaliteitsproducten neer willen zetten en onze sterke kanten in gameontwikkeling elkaar goed aanvullen. We zijn extreem blij dat we onze zaken voort kunnen zetten en goed nieuws hebben kunnen brengen naar onze fans en klanten."

Na verwachting zal de overname op 1 november afgerond zijn.