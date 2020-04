Rookoverlast in het noorden door brand in Duitsland

Archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

PAPENBURG - In Drenthe en Groningen kunnen inwoners te maken hebben met rookoverlast. Daarvoor waarschuwt de Meldkamer Noord-Nederland. De rook komt uit Duitsland. Daar is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken in een natuurgebied.