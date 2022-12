In Strikt Privé De Podcast komt in vogelvlucht het laatste entertainmentnieuws voorbij. Hoofdredacteur Evert Santegoeds is onder de indruk van het lied over Louis van Gaal in het programma Even tot hier. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden heeft nieuws over René van der Gijp, die zondagavond niet aanwezig was bij De Oranjewinter van SBS6. Evert deelt alle details over de kroon die wordt gerestaureerd in aanloop naar de kroning van koning Charles. En Harry en Meghan hopen op verzoening na de spraakmakende Netflix-documentaire die vanaf donderdag te zien is. „Ze zullen alle titels kwijtraken”, denkt de Privébaas.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

