Eerste officiële herfststorm sinds 2017 een feit

De zwaarste windstoot tot dusver werd gemeten in Hoek van Holland en bedroeg 114 km/uur. In Hoek van Holland was zelfs tijdelijk sprake van windkracht 10. De storm in het zuidwesten van het land houdt nog enkele uren aan.

De eerste herfststorm is dit jaar eerder dan normaal. Gemiddeld genomen komt die pas half oktober. Niet elk jaar beleven we in Nederland overigens een officiële herfststorm. Het is gebruikelijk dat het eens in de vijf à zes jaar niet tot storm komt in de meteorologische herfst.

De vorige keer dat het in ons land tot een herfststorm kwam was op 29 oktober 2017. Het stormde toen precies tijdens het ingaan van de wintertijd. In de voorgaande twee herfstseizoenen, 2018 en 2019, kwam het niet tot storm. Twee jaar op rij geen herfststorm is zeer uitzonderlijk. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1994 en 1995.

In het najaar van 2017 kwam het ook op 13 september en op 5 oktober tot storm. In 2016 kwam het op 20 november tot de eerste en enige herfststorm.