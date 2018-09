Granaat raakt Russische ambassade Damascus

De granaat zou op het terrein van de ambassade zijn terechtgekomen tijdens beschietingen van de buurt waar de ambassade staat. De ambassade werd eerder deze maand ook al eens geraakt. Rusland veroordeelde dat incident als een „barbaarse daad”.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov benadrukte zondag dat zijn land geen enkele resolutie in de VN-Veiligheidsraad zal steunen waarin wordt gedreigd met geweld tegen Syrië. Westerse landen willen die mogelijkheid openhouden om president Bashar al-Assad te straffen als hij niet goed genoeg meewerkt met de vernietiging van zijn chemische wapens.

President Ahmad Jarba van de Syrische Nationale Coalitie, het belangrijkste samenwerkingsverband van de oppositie, zei zondag opnieuw dat zijn groepering bereid is om deel te nemen aan een vredesconferentie over Syrië in Genève. Hij benadrukte dat de oppositie vasthoudt aan een voorwaarde voor het vredesoverleg. „Het vormen van een overgangsregering met volledige bevoegdheden moet het doel van de gesprekken zijn”, zei Jarba.

De voorman van de oppositie wil ook dat er maatregelen worden genomen om tot een staakt-het-vuren te komen. Ook riep hij op tot het vrijlaten van duizenden vreedzame activisten.