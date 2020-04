Duitsers zetten in Meinweg 300 brandweerlieden in

Een Chinook van de luchtmacht haalt water uit de Effelder Waldsee in Effeld, Duitsland, om de grote natuurbrand in het Nationaal Park Meinweg bij Herkenbosch te blussen. Ⓒ ANP

HERKENBOSCH/NIEDERKRÜCHTEN - De Duitse brandweer zet vrijdag driehonderd spuitgasten in om de brand in de Meinweg onder controle te houden. Het gaat dan met name om het gebied dat grenst aan de naburige Duitse gemeente Niederkrüchten. De korpsen zijn afkomstig uit uit de steden Duisburg en Düsseldorf, en de regio’s Kleef, Wesel, Mettmann en Neuss, liet de naburige regio Viersen vrijdag weten.