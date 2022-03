Premium Het beste van De Telegraaf

70% van stellen zeker nog half jaar op elkaars lip na scheiding Problemen door scheiding: ’Daten doe je niet als je ex op de bank zit’

Door Pieter van Erven Dorens en Sharon Story Kopieer naar clipboard

Zodra de beslissing is genomen om te scheiden, duurt het vanwege de woningnood vaak nog lang voordat exen ook daadwerkelijk uit elkaar kunnen gaan. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Scheiden is in de huidige woningmarkt extra lastig. Ex-partners worden in meer dan de helft van de gevallen gedwongen nog een jaar samen te wonen nadat de scheiding is uitgesproken, blijkt uit onderzoek. „Het risico dat de spanningen oplopen en het vervolgens ontvlamt is dan aanzienlijk.”