Vergadering PvdA in Zwolle?

En wat ráár, dacht ik vanavond, wat vréémd dat de PvdA-achterban in meerderheid voor die JSF stemt. Ik dacht eerst dat ze, net zoals het CDA destijds een keer flikte, een rare ingewikkelde tricky vraagstelling hadden gebruikt. Zoiets als: "Wilt u een groene kaart opsteken als u wilt aangeven dat u er niet voor bent dat we tegen de JSF zijn?". Maar het zat me toch niet lekker. Het hield me bezig. En opeens wist ik het. Want er is wel degelijk een grote groep voorstanders van de JSF. En die voorstanders wonen in Hoogeveen. Want daar zit Fokker. En Fokker ziet brood in de JSF, want Fokker maakt er onderdelen voor. Werkgelegenheid dus. En om het de honderden Hoogeveeners zo makkelijk mogelijk te maken om die ledenraad te bezoeken, is deze keer gekozen voor Zwolle als locatie. De PvdA heeft het nèt niet aangedurfd om die ledenraad in Hoogeveen te houden, want dat zou natuurlijk te doorzichtig zijn geweest. Maar Hoogeveen-Zwolle is een half uurtje rijden. De PvdA zal natuurlijk zeggen dat dit onzin is, omdat de lokatie Zwolle al veel eerder was gekozen. Maar dit was allemaal wel te voorzien natuurlijk, ook al op het moment dat de lokatie werd gekozen. Het was geen verrassing dat Fokker blij zou zijn met de JSF, en ook niet dat er binnen de PvdA een brede discussie over dit onderwerp zou ontstaan en dat er uiteindelijk in de ledenraad over zou worden gestemd.

Zie ik spoken? Ben ik achterdochtig?

