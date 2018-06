Stemlokalen open in Duitsland

Volgens de peilingen blijft Angela Merkel waarschijnlijk ook de komende vier jaar bondskanselier. Onzeker is of de huidige 'zwart-gele' regeringscoalitie van de christendemocratische CDU/CSU en de liberale FDP kan worden voortgezet. Het is de vraag of de FDP de kiesdrempel van 5 procent behaalt. In de peilingen zweeft die partij rond dat percentage.

Oppositieleider en kanselierskandidaat Peer Steinbrück van de SPD wil nog proberen terrein goed te maken op Merkel. „Ga stemmen”, riep hij zondag op via Twitter. De partijloze Duitse President Joachim Gauck bracht rond tien uur 's ochtends zijn stem uit in Berlijn.

De stemlokalen sluiten om 18.00 uur. Direct daarna zijn de prognoses van de uitslag van de publieke zenders ARD en ZDF te verwachten. De voorlopige officiële resultaten worden verwacht in de nacht.

In de peilingen staan de christendemocraten van Merkel op ongeveer 40 procent. De sociaaldemocratische SPD, staat op ongeveer 26 procent. De Groenen, waarmee de SPD van 1998 tot en met 2005 regeerde, zouden ongeveer 9 procent behalen. Die Linke, een linkse partij van ontevreden SPD'ers en oud-aanhangers van de communistische partij in de vroegere DDR, zou ook 9 procent behalen.

Een verrassing kan de nieuwe partij Alternatief voor Duitsland worden. Zij pleit voor een „geordende ontbinding” van de eurozone en stond er aanvankelijk slecht voor. Volgens de laatste peilingen krijgt zij mogelijk toch meer dan 5 procent van de kiezers achter zich.