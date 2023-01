Premier Netanyahu stuurt omstreden minister weg, maar behoudt meerderheid

Kopieer naar clipboard

Aryeh Deri en Benjamin Netanyahu tijdens een kabinetsvergadering. Ⓒ AFP

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een omstreden minister, tevens vicepremier, de laan uitgestuurd nadat het Hooggerechtshof diens benoeming ongeldig had verklaard. De partij van de ontslagen minister had eerder gedreigd met vertrek uit de coalitie. Maar volgens onbevestigde berichten blijft de partij waardoor Netanyahu zijn meerderheid in de Knesset behoudt.