28 mensen uit één familie besmet met coronavirus

„Bij mij ging het van een loopneus naar hoofdpijn naar volle bak griep”, zo vertelt Richard aan KTLA. Korte tijd later werd ook zijn vader ziek. „Het was pijnlijk om mijn vaders gezondheid zo drastisch te zien verslechteren.”

Richard overleefde het virus, zijn vader niet. Hij stierf op 20 juni. De rest van de familie, waaronder Richards kinderen en zijn zwangere schoonzus, herstelden. Hoe zoveel mensen uit een familie besmet raakten, is onduidelijk. Richard denkt dat het van een familielid kan komen die in mei op visite kwam. Mogelijk is ook zijn moeders verzorger de boosdoener.

De familie is een crowdfundingsactie begonnen om geld voor de begrafenis van vader Vidal op te halen. Er is inmiddels 20.000 dollar ingezameld. „Ik wil niet dat de dood van mijn vader tevergeefs is. Ik wil dat mensen begrijpen dat het coronavirus echt een ding is.”