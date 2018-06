Rapport JSF afgezwakt na overleg ministers

De conclusie dat het ministerie van Defensie eenzijdig was gefocust op de JSF en concurrerende straaljagers uit het oog verloor werd na het overleg geschrapt uit het rapport, weet de Volkskrant.

"In 2009 signaleerden wij een vrijwel eenzijdige focus op de JSF als vervanger voor de F16. In de nota is dit beeld niet veranderd", is de zin die uit het rapport is gehaald. Ook de conclusie dat er na 2001 eigenlijk geen serieuze kandidatenvergelijking heeft plaatsgevonden, werd geschrapt.Een woordvoerder zegt dat de passages verwijderd zijn om 'transparant' te zijn. De suggestie dat de Rekenkamer eigenlijk toch vindt dat Defensie eropuit was de JSF aan te schaffen, is onzin, laat de zegsman weten. 'Wij willen juist voorkomen dat de suggestie wordt gewekt dat er twee versies van het rapport zouden zijn. Wij zijn onafhankelijk, niemand kan ons zeggen: gij zult dit of dat schrijven'', laat de woordvoerder weten.