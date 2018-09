'Amerika 1961 maar net ontsnapt aan kernramp'

De Verenigde Staten zijn in 1961 op het nippertje ontkomen aan een kernramp. Een van de twee waterstofbommen, die boven de staat North Carolina van een Amerikaans vliegtuig waren gevallen, was bijna ontploft, zo meldt de Britse krant The Guardian vrijdag. Het kernwapen was 260 keer krachtiger dan de bom die Hiroshima verwoestte.