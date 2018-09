50PLUS zet bestuurster en lid uit partij

Partijleider Henk Krol heeft in een reactie aan De Telegraaf laten weten verrast te zijn over het gedwongen vertrek van Hernández. ,,Normaal word ik van alles op de hoogte gehouden, maar nu niet. Kennelijk is er iets ergs gebeurd."

,,Ik kan niet zeggen dat het ongebruikelijk is dat ik op deze manier wordt verrast", vervolgt Krol. ,,Het gebeurt bij ons nu eenmaal niet dagelijks dat er iemand wordt weggestuurd - zeg maar nooit. Ik kreeg net, om kwart over tien, het persbericht doorgestuurd, maar weet nog steeds werkelijk niet wat er is gebeurd."

Het andere geroyeerde partijlid is Dick Schouw, die tevens voorzitter is van de nieuwe partij Ouderen Politiek Actief, kortweg de OPA-beweging. Die partij wil volgend jaar in 20 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt uit de partij gezet omdat hij „de grenzen die de partij heeft vastgesteld meerdere malen aantoonbaar heeft overschreden”.