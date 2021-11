Bestuurder met autopech steekt A12 over en wordt aangereden: weg in beide richtingen dicht

ZOETERMEER - De snelweg A12 is zondagmiddag in beide richtingen dicht na een ongeluk. Dat meldt de ANWB. De bestuurder van een auto met pech wilde de weg oversteken en werd daarbij aangereden. Het is niet duidelijk hoe het is met het slachtoffer, een traumahelikopter is ingezet vanwege het ongeluk.