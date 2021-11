Vrouw (57) die na ongeval A12 wilde oversteken overleden na aanrijding

Premium Binnenland

Stiefvader omgekomen tienerjongen: ’Het was dom, maar ze hebben de hoogste prijs moeten betalen’

„Het was natuurlijk dom, maar ze hebben de hoogste prijs moeten betalen en dat is heel erg zwaar”, zegt Nick Dekkers, de stiefvader van Levi uit Eindhoven. De tiener verongelukte gisteravond laat in Helmond. Ook zijn maatjes Elvis en Anthony kwamen om. De vierde jongen, Kane, ligt nog zwaargewond in...