Document linkt Koninklijk Huis aan onderzoek Poch

Minister Grapperhaus weigert de documenten, die de journalisten nu hebben ingezien, aan de Tweede Kamer te verstrekken.

Het koningshuis werd, zo blijkt uit het verslag van een Nederlandse politieliaison, nog voor de eerste getuigenverhoren plaats gingen vinden eind 2018 al ingelicht. Het is überhaupt zeer uitzonderlijk dat het Koninklijk Huis wordt geïnformeerd over strafrechtelijk onderzoek.

De liaison vertelt over de eerste dienstreis naar Argentinië. Hij sprak met de ambassadeur. „De ambassadeur gaf aan dat hij de gevoeligheid erkent, maar dat het koningshuis er toch vrij makkelijk in steekt. Namelijk: ’goed is goed, fout is fout’”, zo valt er te lezen in het verslag.

Jorge Zorreguieta

Het is de eerste keer dat een officieel overheidsdocument melding maakt van het koningshuis in de zaak-Poch. Er is altijd ontkend dat een link was tussen de zaak-Poch en het Koninklijk Huis.

Poch wordt ervan verdacht dodenvluchten te hebben uitgevoerd voor de Argentijnse militaire junta. Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, was minister van het regime. Hij werd nooit vervolgd - het OM zag af van een onderzoek - terwijl Poch met hulp van Nederland in Spanje werd opgespoord en gearresteerd.

Eerder verklaarde oud-Transaviadirecteur Michiel Meijer in de rechtbank dat hij van de toenmalige zaaksofficier van justitie, Guus Schram, hoorde dat er ’hogere belangen’ speelden. Toen Meijer vroeg of het om het koningshuis ging, zou Schram dat met zijn lichaamstaal hebben duidelijk gemaakt. De theorie die destijds rondging, luidde dat er een ’deal’ werd vermoed, waarbij Poch werd geslachtofferd en Zorreguieta buiten schot bleef.

Rol minister Ernst Hirsch Ballin

Volgens het document heeft de toenmalige minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, zich persoonlijk met het onderzoek bemoeid. De politie zag inhoudelijk weinig in het onderzoek maar het hoofd van de Criminele Inlichtingen Eenheid had ’persoonlijk van de minister de opdracht gekregen om toch door te gaan met het onderzoek’, werd opgetekend.

Dat kan een staartje krijgen. Hirsch Ballin heeft ooit onder ede verklaar dat hij ’nooit inhoudelijk contact’ had gehad met politiemensen belast met het onderzoek, schrijft RTL Nieuws. De oud-minister ontkende ’sterk te hebben aangedrongen’ op onderzoek.