Celstraf Braziliaan voor dood Amerikaanse non

De bejaarde Stang kwam op voor de rechten van arme boeren en streed tegen de vernietiging van het Amazone-regenwoud. Het proces over de zaak-Stang werd gezien als een test voor de autoriteiten of zij in staat zijn om de wetteloosheid in het Amazonegebied in te perken.

Een andere boer werd eerder veroordeeld voor zijn rol bij de moordaanslag, maar is voorwaardelijk vrijgelaten. Een van de huurmoordenaars kreeg 27 jaar cel, maar werd na 6 jaar in de gevangenis in juli vrijgelaten.