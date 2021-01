Premium Buitenland

Avondklok succes in België: nu een van de beste jongetjes van de Europese klas

Het is een onsympathieke maatregel, maar hij werkt. De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst is voorstander van de invoering van een avondklok om de coronapandemie te bestrijden. In België geldt die al maanden en het land is in plaats van het slechtste jongetje van de klas nu ineens ongeveer de beste in E...