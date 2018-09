'Voice-talent Mitchell haalt Ben Saunders in'

De auditievideo van Mitchell gaat de hele wereld over en is meer dan drie miljoen keer bekeken op YouTube. Daarmee nadert hij het record van Ben.

De auditie van de eerste Voice-winnaar, Use Somebody, werd ruim 4 miljoen keer bekeken in 3 jaar, die van Mitchell heeft dat in amper 3 weken bereikt.

In Spanje wordt de zanger geprezen, 'alsof Bob Marley nog onder ons is'. Mitchell stond met zijn lied vlak na zijn optreden op nummer 1 in iTunes. Mitchell zit in het team van coach Ilse DeLange.