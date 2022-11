Aanhouding in onderzoek naar dood Remsley Eisden

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2022 werden in de Van den Tempelstraat in Dordrecht meerdere schoten afgevuurd. De 36-jarige Remsley, die daar op dat moment in een geparkeerde auto zat, werd meerdere malen geraakt en overleed ter plekke.

Opsporing Verzocht

Een groot politieteam doet onderzoek naar de schietpartij. Er is uitgebreid met getuigen gesproken en is er onder meer via Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond aandacht gevraagd voor de zaak. Dat heeft er mede toe geleid dat de politie vandaag over kon gaan tot de aanhouding van de verdachte.