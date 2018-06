Ondervraging bezoekers Vondelpark

Op zoek naar meer informatie over de zware mishandeling van een homoseksuele man in de nacht van zaterdag op zondag in het Vondelpark in Amsterdam, houdt de politie een week later een passantenonderzoek in het gebied. Agenten spreken bezoekers zaterdagavond in en rond de homo-ontmoetingsplaats in het park aan in de hoop dat zij meer kunnen vertellen over het incident en de dader.