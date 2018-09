Opstelten: ook meldplicht bij uitwedstrijd

Tot nog toe konden burgemeesters alleen in eigen gemeenten maatregelen opleggen. Uitbreiding van deze regel„was een uitdrukkelijke wens van de burgemeesters”, zei Opstelten vrijdag na de ministerraad. Overigens blijft de burgemeester van de stad waar de wedstrijd wordt gespeeld altijd verantwoordelijk voor de openbare veiligheid.

Verder krijgen burgemeesters door de nieuwe wet de optie om een stadionverbod van voetbalbond KNVB of van een club te versterken met een meldplicht of een gebiedsverbod. Ook dan moet er weer een duidelijke aanwijzing zijn dat de openbare orde zal worden verstoord. Dat kan zo zijn als een hooligan eerder wel eens heeft gevochten op de tribune of vuurwerk heeft gegooid naar aanhangers van de tegenpartij, stelt Opstelten.

Tevens kan de strafrechter na invoering van de wet kiezen voor een gebiedsgebod voor de hooligan. Die krijgt daardoor een soort huisarrest. In de nieuwe wet staat verder dat burgemeesters het gebiedsverbod of de meldplicht 90 afzonderlijke dagen per jaar kan opleggen. „Dat is dus eigenlijk bij 90 wedstrijden per jaar”, conlcudeert de minister. Nu is het nog zo dat een hooligan voor een aaneengesloten periode van 3 maanden kan worden geweerd, maar dat leidt in de praktijk slechts tot uitsluiting van enkele wedstrijden.

Het kabinet heeft de nieuwe voetbalwet vrijdag goedgekeurd. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.