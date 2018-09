Bentley: mensen zijn wachten zat

Enorm plussen

"Dit jaar overall plussen we wederom”, zegt Gerris. ”In het eerste half jaar lag de afzet 22% hoger dan in dezelfde periode 2012. Totaal verlieten 740 auto`s de showroom. Alle landen gaan goed. Procentueel gezien boeken we in enkele landen enorme groeicijfers, maar als je in een land 25 auto’s in plaats van 20 verkoopt, praat je al over een winst van 25%. Het gaat om kleine volumes, dat ontkennen we niet. Het geld is er bij onze klanten. Zij zijn niet echt hard geraakt door de crisis. Maar wanneer je een nieuw horloge koopt, valt dat niet zo op dan wanneer er een nieuwe Bentley voor de deur staat. Een auto is in your face."

Belangstelling

Is de belangstelling voor de SUV al groot? ”De auto komt pas in 2016, maar dat is inderdaad zo. We werken met man en macht om die doelstelling te halen, want drie jaar voor de ontwikkeling van een nieuw model is heel kort. Het hele project wordt in Crewe uitgewerkt en iedereen is gefocust op het project. De vraag is overweldigend. Je hebt altijd klanten die zeggen ’doe er maar één’. Laten we reeël zijn en wachten tot de auto er daadwerkelijk is. Dat het de belangrijkste introductie ooit wordt, mag duidelijk zijn. Het is voor ons nieuw terrein."