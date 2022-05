Koeien blijven één dag op stal uit protest

„Het zou absurd zijn als het stikstofbeleid de koe uit de wei jaagt”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. „Met deze actie roepen we de overheid op om haar werk goed te doen, zodat er nooit een vergunningsplicht komt.” Hoewel LNV geen voorstander van een vergunning voor beweiding is, stelde de Zwolse rechtbank onlangs dat provincies er niet zomaar van uit mogen gaan dat er geen vergunning nodig is.

Volgens beide boerenorganisaties is een vergunningsplicht echter ongewenst en onwerkbaar. Jaap Lodders van Team Agro NL: „Ruim 84% van de melkveehouders doet aan weidegang. Dat is elk jaar anders: afhankelijk van het weer, hoe goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen. We kunnen toch niet elk jaar een vergunning aanvragen, nog los van het feit dat de vergunningverlening nog steeds muurvast zit?”

Bij beweiding vindt juist minder uitstoot van stikstof plaats omdat, anders dan in de stal, poep en pies niet op dezelfde plek vallen. Er vormt zich dan minder ammoniak dat schadelijk zou kunnen zijn voor gevoelige flora. Eerder spraken ook de Dierenbescherming en de stichting Dier & Recht zich uit tegen de dreigende vergunningsplicht omdat het welzijn en de gezondheid van koeien gebaat is met buiten lopen.

LTO en Team Agro NL roepen veehouders op tijdens de bewuste actiedag foto’s van henzelf en de koeien uit de stal te delen op sociale media, onder de hashtag #30MeiKoeUitDeWei.