The Voice: van talentenjacht tot wereldhit

Coaches Lil’ Kleine, Ali B, Anouk en Waylon (v.l.n.r.) staan te trappelen om nieuwe talenten te ontdekken. Ⓒ William Rutten

Hilversum - Een mijlpaal voor The voice of Holland. Vanavond trapt het populaire televisieprogramma voor de tiende keer af met de beroemde ’blind auditions’ in de zoektocht naar muzikaal talent. Het begon ooit als ’weer een nieuwe talentenjacht op tv’, maar inmiddels is de kijkcijferhit uitgegroeid tot een wereldwijde succesformule, uitgezonden in meer dan 180 landen. Hoe kijken oud-deelnemers terug?