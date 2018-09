Kickstarter Awesomenauts succesvol afgesloten

"De afgelopen dertig dagen waren fantastisch," aldus de ontwikkelaar, "en we hadden nooit verwacht dat we zo ver zouden komen. We bedanken iedereen heel erg voor de steun, dankzij jullie kunnen we Awesomenauts echt naar een hoger niveau tillen!"

Dankzij het uitgelopen bedrag kan Ronimo alle extra features inbouwen die ze wilden, waaronder vier nieuwe personages en een nieuw level. Rond oktober wordt de beta van Awesomenauts: Starstorm verwacht voor pc, Mac en Linux.