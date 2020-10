Utrecht in ban van vrouwenjager

Volgens een woordvoerder is er geen strafbaar feit gepleegd dit keer, een ieder mag namelijk in een park rondlopen, maar ging men wel direct op zoek naar de man gezien hij mogelijk de dader van eerdere incidenten is. Volgens de zus van de twee meldsters kwam de man op de vrouwen af, maar rende hij ervandoor, mogelijk door de twee honden, pitbull en een stafford. “Het zijn geen kleine hondjes, maar wel heel lief. Toch ben ik blij dat hij ervan schrok”, aldus de oudere zus van de volwassen vrouwen. Vanwege het lopende politie onderzoek mag ze verder niet teveel loslaten over de situatie.

Het feit dat de man niet kon toeslaan, betekent niet dat hij ongevaarlijk is. De vermoedelijke dader heeft inmiddels meerdere keren vrouwen lastiggevallen in het Beatrixpark en in de omgeving van het Houtensepad in het grensgebied van de wijken Lunetten en Hoograven. Hij slaat toe in de ochtend- en avonduren als het donker is. Er is geen duidelijk signalement. De zus van de meldsters vertelt dat haar zussen hem wel goed gezien hebben: “Ze hebben een duidelijke omschrijving van hem doorgegeven aan de recherche. Hopelijk kunnen ze hem daarmee sneller pakken.”

Topprioriteit

De politie gaf eerder aan dat het pakken van de dader topprioriteit heeft. Rond middernacht ging het onderzoek in, minstens een uur bleef de politiehelikopter cirkelen boven de wijk. Het park werd deels afgezet en vrouwen die voorbij kwamen werd geadviseerd om goed uit te kijken, één persoon werd onder begeleiding van een politiemotor veilig thuisgebracht. De verdachte werd echter niet aangetroffen. Een burgernetactie volgde niet.

De vorige slachtoffers gaven bij de politie aan dat een man hen van achter benaderde. Op 26 september stuurde de politie een burgernetactie waarbij gemeld werd dat rond 7.30 uur een vrouw lastiggevallen was op het Houtensepad. Ze was van haar fiets getrokken en mishandeld. De verdachte was volgens de burgernetactie een man op een fiets, 25-40 jaar oud, blank, fors postuur en had een grijze hoodie aan met gele letters, mogelijk stond er iets met ‘HW’. Het kan zijn dat het signalement niet helemaal klopt, omdat het in de donkere uren moeilijk te zien was voor het slachtoffer hoe de man er precies uitzag.

Mogelijk hebben twee mannelijke wielrenners het incident van 26 september gezien. De politie is nog op zoek naar deze getuigen. Ook andere getuigen die nog geen contact hebben opgenomen met de politie, wordt gevraagd dit alsnog te doen.

Serieverkrachter

De zaak doet denken aan de tijd dat er een serieverkrachter rondliep in Utrecht en veel vrouwen doodsbang waren om alleen over donkere wegen te fietsen. De Utrechtse serieverkrachter was tussen 1955 en 2001 actief. Hij werd in 2014 aangehouden door middel van DNA-onderzoek na een fietsendiefstal. Hij werd in 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. In hoger beroep bleef die straf ongewijzigd. De stad heeft veel fietspaden inmididels opgeknapt en goed verlicht, maar in- en rond het Beatrixpark blijft het vrij donker in de avonduren, mogelijk mede om de natuur niet te verstoren.

Vechten

Ondertussen proberen vrouwen in Utrecht zich te weren tegen het gevaar van een aanval. Sportschool Reignite Movement geeft samen met VechtFit momenteel zelfs extra cursussen, waar veel animo voor blijkt te zijn. Jaike Belfor, coach en oprichter van Vechtfit vertelt: "We leren vrouwen specifiek te vechten voor zichzelf. Veel zelfverdedigingscursussen leren je trucjes, maar die werken vaak toch niet zo goed in de praktijk. Wij leren vrouwen om te vechten voor zichzelf. Alleen dat werkt op dat moment in een noodsituatie. Dat is echte zelfverdediging."

Ze wil dat vrouwen weerbaarder worden en ook uitstralen dat ze opkomen voor zichzelf: "We garanderen niet dat je zoiets niet overkomt. We geven vrouwen wel alle middelen mee om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen verdedigen in een dergelijke situatie waardoor er een kans ontstaat dat situatie niet erger wordt dan de dader voor ogen had."

Vrouwen in de wijk zetten overigens ook in op preventie. In rap tempo worden ook online groepen opgezet waarin vrouwen fietsafspraken kunnen maken om veilig in groepjes Lunetten in- of uit te rijden.