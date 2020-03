Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Twee buurmannen maken een praatje. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zet je zo wel een pannetje soep op mijn stoep? Burenplicht!” Lacherig zijn die twee om de drie meter afstand tussen hen in. Maar de man die met zijn hond in een boog om hen heenloopt, kijkt benauwd, of hij zijn adem inhoudt. Een vrouw passeert met afgewend hoofd. Dat is onze nieuwe realiteit.