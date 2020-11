Man (27) gearresteerd voor plannen moordaanslag in Sittard

De twintiger is op 28 oktober gearresteerd en zit sindsdien vast in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om diezelfde reden wil een justitiewoordvoerster enkel kwijt dat de man vastzit voor „voorbereidingshandelingen voor moord.” Bronnen vertellen L1 dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu.

Encrochat

Het is nog niet helder op wie de man het gemunt had en of er meer verdachten zijn. Wel is duidelijk dat het kraken van EncroChat een grote rol speelde in de arrestatie. Politie en justitie hebben dankzij die actie de beschikking over miljoenen berichten die tussen april en halverwege juni van dit jaar zijn gestuurd. In Nederland had de chatdienst 12.000 gebruikers; volgens de politie met name criminelen.