Irma Versluys

"Met Kerstmis geef ik een extraatje. Maar er zijn nog zoveel andere manieren om te helpen", zegt de 57-jarige Amsterdamse. Zo zamelde zij onlangs weer samen met dierenwinkel Jumper voedsel in voor de stichting Wereldasielen, die zwerfdieren over de hele wereld helpt. "Dat gaat naar kleine, overvolle asielen in bijvoorbeeld Roemenië, Portugal en Polen. Een fijn idee. Met deze manier van bijdragen kan ik mijn energie kwijt."

