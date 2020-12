Levenslang voor synagoge-schutter

Toen de edelachtbare hem tot levenslange celstraf met tbs veroordeelde - plus het verlies van zijn rijbewijs, het betalen van smartegeld en de kosten van 25 zittingsdagen met 79 getuigen, 45 aanwezige overlevenden, nevenaanklagers en 23 advocaten - draaide Stefan B. andermaal door en smeet, juist op het moment dat de rechter iedereen ’ondanks alles een gezegend Kerstfeest’ wenste, een rode dossierbundel naar de advocaten tegenover hem.

Shockerend

Onmiddellijk werd de 27 jarige extreem-rechtse terrorist door vijf aanwezige, gemaskerde anti-terreur-commando’s tegen de grond gewerkt, en geboeid afgevoerd: ,,Het was shockerend om te zien dat de verdachte ook nog het laatste moment gebruikt om zijn haat te tonen. Maar uiteindelijk is het zo dat hij achter de tralies komt. En ik zal vieren dat ik leef”, zegt de Joodse overlevende Naomi Henkel.

De jonge Berlijnse, geboren in Tel Aviv, zat vorige herfst verscholen achter een dikke houten deur in Halle. ,,Wij wilden met een groep Yum Kippoer vieren.” Precies om twaalf uur ’s middags stopte B. er in zijn gehuurde Golf, gekleed in militaire kleding. ,,U was tot de tanden bewapend, met een machinegeweer, zelfgemaakte explosieven met spijkers, molotovcocktails, pistolen en een schrootgeweer”, aldus rechter Mertens.

Complotdenker

Volgens haar handelde de dader uit Jodenhaat en was ’een in het internet geradicaliseerde complotdenker’. Terwijl hij zijn munitie op de synagoge-toegang leegschoot kwam een 40-jarige voorbijgangster langs. ,,Was soll das?!”, zei ze. Pardoes schoot B. haar vier keer in de rug. Later gaf hij via zijn internetstream op Twitch in het Engels toe dat hij ’een loser’, een mislukkeling was.

Hierna wilde hij zijn haat botvieren op migranten. B. bestormde de aanpalende kebabzaak ’Kiez-Döner’, gooide explosieven en schoot een klant neer. Het was een 20-jarige Duitse gehandicapte voetbalfan. ,,Maar hij deed een opleiding, wilde iets van zijn leven maken, terwijl u zeven jaar doelloos in uw kinderkamer achter uw computer verbleef, ”, sneerde de rechter op strenge toon. De agenten die hen later in een gestolen taxi overmeesterden waren voor haar ’helden’.