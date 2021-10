Noodkreet universitaire ic-afdelingshoofden over zorgelijke coronasituatie: ’Water staat aan de lippen’

Het oplopend aantal coronabesmettingen is de ic-bazen een doorn in het oog. „De vraag om ic-capaciteit zal de komende weken (te) groot worden. Wij vrezen dat we onze verantwoordelijkheid niet meer kunnen waarmaken en niet meer iedereen de juiste ic-zorg, zoals we dat gewend waren, kunnen geven”, schrijven zij op Twitter.

Oplopende besmettingen

De afgelopen weken nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen opnieuw toe. Er liggen zondag 1122 coronapatiënten in het ziekenhuis, zaterdag waren er 1042 patiënten die werden behandeld wegens Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het gemiddelde aantal positieve coronatests nam afgelopen zeven dagen ook verder op. Het gemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld dagelijks 7088 besmettingen vastgesteld, zaterdag lag het weekgemiddelde nog op 6815 besmettingen.

Met de verklaring roepen de acht universitaire afdelingshoofden de Nederlander op om alles te doen om het aantal besmettingen sterk te verminderen. Daarin spraken ze ook het kabinet en de Tweede Kamer aan.