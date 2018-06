Kapitein Concordia moet vaarbewijs inleveren

Schettino liet het cruiseschip te dicht langs het eiland Isola del Giglio varen, waardoor het op een rots liep. Hij verliet het zinkende schip terwijl de reddingsoperatie nog in gang was. De kustwacht maande hem: „Vada a bordo, cazzo!” (Ga terug aan boord, lul!) T-shirts met die opdruk werden een verkoophit in Italië. Het leverde Schettino in de Italiaanse pers de bijnaam Capitano Vigliacco (Kapitein Lafaard) op.

