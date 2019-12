Aanhouding in zaak explosie bij woning Urk

In de nacht van 2 op 3 november werd de aanslag gepleegd op het huis aan de Golfoploop. Die zorgde voor veel schade, maar niemand raakte gewond. Volgens de politie ging het om een zelfgemaakt explosief.

Bekijk ook: Zwaar vuurwerk ontploft bij huis in Urk

Volgens een expert van de politie was het een geluk dat vader, moeder en de twee kinderen van toen 9 en 7 jaar oud de slaapkamerdeuren dicht hadden. Als dat niet zo was, dan waren er mogelijk doden gevallen. De politie denkt dat de daders zich vergist hebben in het huis.

De politie houdt er rekening dat de aanslag eigenlijk gericht was tegen een echtpaar dat op 2 november bij de politie melding deed van mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto. In dat scenario zijn de daders de eigenaren van de auto en de dozen.