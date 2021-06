Levenswerk Christo wordt volmaakt na de dood

Christo Vladimiroff Javacheff had tientallen jaren geleden al plannen voor het inpakken van de triomfboog. In de jaren 60 maakte hij een fotomontage van dit idee, eind jaren 80 een collage. Uiteindelijk werd het project in 2017 concreet. Christo overleed vorig jaar in mei. Zijn kunstwerk had later dat jaar uitgevoerd moeten worden. Dat werd uitgesteld vanwege de pandemie en gebeurt nu half september.

Christo bracht eind jaren vijftig en begin jaren tachtig een aantal jaar door in de Franse hoofdstad. Hij leerde er ook zijn vrouw Jeanne-Claude Denat de Guillebon kennen. Samen vormden ze een bekend kunstenaarsduo. De Française boog zich vooral over de uitvoerende kant, de Bulgaar over het artistieke gedeelte. Zij pakten na jaren zeuren om een vergunning in 1985 de Pont Neuf in met goudkleurig doek.

Het stel realiseerde meerdere enorme, tijdelijke kunstwerken. Ook de Rijksdag bedekten ze al eens met stof. Een van hun bekendste projecten is ’Surrounded Islands’, waarvoor ze eilanden in de Baai van Biscayne in Florida met roze plastic omcirkelden.