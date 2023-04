Opnieuw explosie in Rotterdam

De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s). Het is het vierde incident in deze straat deze week. Vrijdag werd er nog een aanslag voorkomen.

In Rotterdam zijn dit jaar tot nu toe al 49 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. Dat zijn er al net zo veel als heel vorig jaar.

De Rotterdamse politie stelt dat het een wonder is dat er nog geen doden of zwaargewonden zijn gevallen bij de reeks aanslagen. „De explosieven die worden gebruikt, zijn zo zwaar dat die metalen brievenbussen splijten, waardoor messen ontstaan die overal doorheen gaan”, zei Wim Hoek, portefeuillehouder excessief geweld van de Rotterdamse politie eerder deze week tegen De Telegraaf.

Bekijk ook: Explosie en brand in Rotterdamse wijk Feijenoord

De onderzoeken van de politie worden gefrustreerd door de zwijgcultuur. Verdachten, maar ook getuigen en doelwitten houden hun kaken stijf op elkaar. „Als slachtoffer heb je altijd de politie achter je staan, maar we merken dat die niet altijd openheid van zaken geven. Wellicht uit angst of omdat ze zelf iets te verbergen hebben. Daardoor kan het zijn dat slachtoffers ook subjecten van onderzoek worden.”

Bekijk ook: Verdacht voorwerp in zelfde straat Rotterdam als eerdere explosies

De politie ziet bij zeventig tot tachtig procent van de aanslagen dat er een crimineel conflict op de achtergrond speelt. „Het lijkt wel een nieuwe manier om mensen onder druk te zetten. Dat er onschuldige bewoners zijn, nemen ze op de koop toe. Het is meedogenloos.”