Kamerleden veroordelen gebrek aan solidariteit piloten KLM

CU-Kamerlid Bruins wijst op de bonden die wel akkoord zijn gegaan met een commitment om langer salaris in te leveren. Hij begrijpt niet dat piloten daar niet in meegaan: „Ik snap dat je bij onderhandelingen tot het gaatje gaat, maar in de situatie waar KLM zich bevindt, is dit onverantwoord powerplay van de piloten.”

CDA-Kamerlid Amhaouch wijst de piloten op de verantwoordelijkheid tegenover hun collega’s binnen het bedrijf: „Ik zeg hierbij dat duizenden KLM-collega’s van de piloten hun erkentelijk zouden zijn als zij zich ook voegen aan de juiste kant van de lijn, zoals de andere bonden. Het zijn ook nu weer de piloten die kunnen zorgen voor een harde of zachte landing van KLM.”

Zijn partijgenoot Omtzigt veroordeelt de houding van de piloten zondagochtend bij WNL op Zondag. Onverstandig, zegt het Kamerlid, dat wijst op de miljarden aan belastinggeld die naar het bedrijf gaan: „Als dit de mate van solidariteit van de piloten is, valt me dat buitengewoon tegen.”

„Er staan tienduizenden banen op het spel”, waarschuwt PvdA-Kamerlid Nijboer. „Dit is niet het moment voor piloten om voor hun laatste voordeeltjes te strijden. In het belang van de werkgelegenheid hoop ik dat iedereen snel bij zinnen komt.”

Ook VVD’er Van der Linde hoopt dat de partijen er nog uit komen. „De KLM staat op omvallen en er moet nú iets gebeuren”, zegt de liberaal. En iedereen moet water bij de wijn doen. Ik snap dat vliegers ook een gezin, huis en hypotheek hebben, net als alle andere KLM-medewerkers. Maar halsstarrig vasthouden aan verworven rechten ten koste van alles lijkt mij nu heel onverstandig.”

D66-Kamerlid Sneller is blij dat het kabinet ’serieus erin zit’ ten opzichte van de voorwaarden die aan het KLM-personeel worden gesteld: „Dat lijkt me ook goed gezien de debatten die we over dit steunpakket hebben gevoerd en als je de winstgevendheid van het bedrijf op de lange termijn belangrijk vindt.”