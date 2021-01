Twee mannen gepakt voor schietincident Capelle aan den IJssel

De politie heeft kort daarop na een achtervolging in Utrecht twee verdachten gepakt, een 31-jarige Schiedammer en een 19-jarige Rotterdammer. Ook troffen agenten een vuurwapen aan.

De bewoner van het beschoten huis had een afspraak met een van de mannen, die hij verder niet kende. Rond 20.00 uur stonden ze aan de deur en liet hij het duo binnen. Daarop ontstond ruzie waarbij een van de mannen schoten loste. Het lukte de 47-jarige bewoner om de twee het huis uit te werken. Zijn 33-jarige vriendin was ook thuis.

Volgens de politie voldeed een van de mannen die in Utrecht is aangehouden aan het signalement van de persoon die even daarvoor in Capelle aan den IJssel was. Het vuurwapen was uit het raam van de auto gegooid en werd even later teruggevonden.