Massale exodus uit gebombardeerd Idlib

Met hun schamele bezittingen hoog opgestapeld in een vrachtwagentje ontvluchten Syriërs het zuiden van de provincie Idlib waar Assad met hulp van de Russen een meedogenloos offensief is gestart. Ⓒ AFP

IDLIB - „Hallo planeet aarde, wij zijn het, kinderen uit Idlib en we worden nu door de Russen gedood.” Met die smeekbede op Twitter richt de jonge Syrische Merna Alhasan zich dagelijks tot de wereld, zo meldt Deutsche Welle. Het meisje woont in Idlib Stad en verhaalt op Twitter van de ontberingen en de bloedbaden die ze moet ondergaan sinds de Russen en het Syrische regeringsleger hun laatste offensief lanceerden om de enige provincie die nog in handen is van de opstandelingen, weer in te nemen.